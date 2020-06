ALESSANDRIA – “Quest’anno andrai in vacanza?“. Una domanda semplice ma che in tempo di crisi economica causata dal lockdown volto a contenere la diffusione del coronavirus apre uno scenario del tutto diverso rispetto al 2019. Nel sondaggio che, attraverso i suoi canali social (Facebook e Instagram), RadioGold ha proposto si chiedeva agli alessandrini se sarebbero andati o meno in vacanza quest’anno.

Su Facebook il 64% dei partecipanti ha dichiarato che non avrebbe lasciato la città. Al contrario il restante 36% ha comunicato che – anche in questo periodo così complesso – riuscirà ad andare in ferie. Risultato non dissimile su Instagram: sul social delle immagini infatti il 63% degli alessandrini ha ammesso che non si recherà da nessuna parte durante le proprie ferie, mentre il 37% andrà ugualmente in vacanza.

Restano ora da analizzare i motivi della crisi del turismo che si appresta a vivere questa estate 2020. Due sono fondamentalmente i fattori: il primo quello legato alla crisi economica provocata dal lockdown, il secondo alla paura del possibile contagio da Covid-19. Proprio la mancanza di liquidità sta creando difficoltà a molte famiglie. Soprattutto se in cassa integrazione: è questo uno dei temi fondamentali del Piemonte una delle regioni che ha tardato di più a distribuire la Cigd.

Da non sottovalutare nemmeno la paura che il coronavirus ha generato in molti. Il timore di un possibile contagio lontano da affetti e luoghi conosciuti è infatti un’altra variabile non trascurabile e che spinge molti a scegliere di non fare le vacanze o a farle nelle prossimità della loro città. Non a caso le mete all’estero sono state scelte da pochissimi in tutta Italia, mentre chi ha deciso di viaggiare sceglierà soprattutto l’Italia.