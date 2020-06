TORTONA – Dopo quasi quattro mesi di lockdown, il Centro Mater Dei di Tortona ha riaperto ai familiari degli anziani ospiti. Un ritorno alla quasi normalità dopo il triste evento di marzo quando all’interno della Casa Madre venne scoperto un focolaio (contenuto) di Covid-19. La riapertura di ieri è stata “organizzata secondo i protocolli di sicurezza indicati dalla Regione Piemonte e dall’Asl di Alessandria, sotto la guida della direttrice sanitaria la dottoressa Nicoletta Vivaldi In collaborazione con la responsabile infermieristica, l’educatrice e lo psicologo, dopo lunghi mesi è arrivato il momento tanto atteso“, fanno sapere dalla struttura religiosa.

Presente alla riapertura anche il vescovo della diocesi di Tortona, Mons. Vittorio Francesco Viola che è stato accolto dal direttore Antonio Barbieri, dal responsabile del personale Fabio Mogni dal dottor Silvio Roldi e alcuni parenti presenti per le visite programmate del giorno. Il vescovo ha rivolto un saluto nel cortile a tutti gli ospiti affacciati alle finestre delle loro stanze. “Questa è sicuramente una nota positiva dopo questi mesi di buio che hanno visto coinvolti gli operatori in un grande e impegnativo lavoro o meglio, una vera e propria missione. Il ritorno dei parenti in visita è una prima nota positiva che vuole far ricomporre quella melodia d’amore che il Centro Mater Dei ha sempre cantato“, spiegano ancora dalla struttura.