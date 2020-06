ALESSANDRIA – Il parco della Cittadella di Alessandria ha molto da raccontare e questo fine settimana tutti potranno conoscere i suoi segreti. In occasione delle giornate del “Fai all’aperto” sabato 27 e domenica 28 giugno il Fondo Ambiente italiano ha organizzato delle visite guidate in sicurezza su prenotazione per mostrare le bellezze di un luogo pieno di scorci imperdibili. Nel parco infatti cresce un platano della stessa età di quello di Napoleone alle porte di Alessandria, ma vivono anche bagolari tra i più belli del Piemonte e prospera l’ailanto, la pianta infestante e vera nemica della fortezza. Sotto la guida degli esperti volontari del Fai sarà possibile scoprire i molti segreti dell’affascinante complesso nell’ambito di una campagna che coinvolge 200 luoghi in oltre 150 località italiane.

La visita è prenotabile online entro venerdì 26 giugno alle 15. Il costo è di 5 euro per chi non è iscritto al Fai e 3 per chi lo è già.