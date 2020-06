PIEMONTE – “Riguardo agli investimenti infrastrutturali sulla rete di competenza Anas, segnalo che sono stati programmati 110 interventi di manutenzione, per una spesa complessiva di 227 milioni di euro. Quanto agli investimenti sulla infrastruttura ferroviara lungo sulla direttrice Liguria-Piemonte, ricordo gli interventi sul nodo ferroviario di Genova e sul Terzo valico dei Giovi: un progetto di 53 km di nuova linea, oltre le interconnessioni, che attraversa 12 comuni in provincia di Genova e di Alessandria”. Lo ha sottolineato il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, rispondendo al ‘question time’ alla Camera sulla mobilità tra Liguria e Piemonte.

”Queste opere, insieme ai collegamenti di ultimo miglio con il porto storico di Genova, consentiranno il superamento dei limiti prestazionali delle linee di collegamento tra la città di Genova e la pianura Padana e il riassetto complessivo del nodo e dei collegamenti con il porto e con il terminal di Voltri. L’intervento ha un costo di circa 7 miliardi di euro, completamente finanziato”, aggiunge il ministro. ”In relazione al passaggio in gestione ad Anas della parte piemontese della ex SS 456 del Turchino, la consegna da parte della Provincia di Alessandria ad Anas è programmata per il prossimo mese di ottobre, stante la necessità di procedere ai preventivi sopralluoghi lungo la rete stradale interessata dal trasferimento e all’adozione dei conseguenti atti amministrativi. Ad ogni modo, Anas, nelle more del trasferimento, è disponibile ad eseguire, su base convenzionale ed in accordo con la Regione e gli enti locali interessati, tutte le occorrenti attività anche manutentive relative alla tratta in questione’‘, conclude De Micheli.