CASCINAGROSSA – Intorno alle 19.15 si è verificato un incidente tra Cascinagrossa e San Giuliano Vecchio in via Ventolina. Tre auto sono state coinvolte nel sinistro per dinamica ancora da chiarire. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza le vetture, la Polizia Municipale e i sanitari del 118. Uno degli occupanti delle macchine, un uomo, è rimasto lievemente ferito. Secondo quanto si apprende anche un cane è rimasto coinvolto nell’incidente.