TORINO – È un Alberto Cirio tutto sommato soddisfatto quello che ha commentato ieri, in occasione di un incontro ad Asti per discutere le manifestazioni del settembre astigiano, i dati sul contagio da Covid-19 in Piemonte. “I dati di oggi della diffusione del virus continuano a confermarci che abbiamo una situazione di uscita ormai consolidata, e quindi continuiamo a stare attenti a mettere la mascherina se siamo al chiuso, dove non riusciamo a mantenere le distanze“, ha spiegato il Governatore.

Cirio ha poi lanciato uno spot per il turismo piemontese: “Quando siamo fuori, respiriamo l’aria straordinaria che c’è in Piemonte e viviamo la stagione nelle nostre montagne, perché si preannuncia un’estate da tutto esaurito“. Che poi ha concluso: “Questo è il miglior messaggio per un Piemonte che vuole ripartire“. In questo senso è stato lanciata una iniziativa di promozione messa in campo dagli amministratori e operatori della Valsesia. Sul sito vacanzeinvalsesia.it fino al 9 luglio sono infatti stati messi in palio 100 buoni del valore di 500 euro da utilizzare alla scoperta della bella vallata piemontese.