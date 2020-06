OZZANO MONFERRATO – C’è anche Ozzano Monferrato tra le bandiere arancioni segnalate dal Touring Club Italiano nella sua campagna estiva. Il Comune in provincia di Alessandria è stato segnalato tra i borghi certificati e da riscoprire. Un fiore all’occhiello per il nostro territorio ma che soprattutto permette di riassaporare una zona patrimonio dell’Unesco.

In un periodo di turismo a chilometro zero – a causa del coronavirus e della crisi economica portata dal lockdown – una iniziativa volta a valorizzare i borghi italiani non può che essere apprezzabile. Tanto è che esiste un sito dedicato (benvenuto.bandierearancioni.it) in cui si trovano interviste, anteprime virtuali dei borghi, dirette social oltre alla possibilità di acquistare i prodotti enogastronomici e artigianali locali.