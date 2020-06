ALESSANDRIA – All’Ospedale di Alessandria la Biblioteca Biomedica torna accessibile agli studenti dei corsi di Laurea dell’Università del Piemonte Orientale e a tutto il personale dell’Azienda Ospedaliera. La struttura, inserita all’interno dell’Infrastruttura Ricerca Formazione Innovazione diretta da Antonio Maconi, sarà aperta dalle 8.30 alle 16.30 da lunedì a venerdì o su appuntamento.

Gli utenti dovranno:

Essere dotati di mascherina che copra naso e bocca;

che copra naso e bocca; Mantenere una adeguata distanza interpersonale , mai inferiore ad 1 metro, rispetto al bibliotecario o ad altro personale in servizio in presenza nella biblioteca per tutto il tempo della sua permanenza nei locali della biblioteca;

, mai inferiore ad 1 metro, rispetto al bibliotecario o ad altro personale in servizio in presenza nella biblioteca per tutto il tempo della sua permanenza nei locali della biblioteca; Dichiarare, all’atto della restituzione di un libro o altro documento, se questo sia stato nella disponibilità di persona risultata positiva al virus Covid-19 (si garantisce che questa dichiarazione non comporterà alcuna conseguenza per l’utente, solo una maggiore cautela nella gestione del libro).

L’accesso alle postazioni informatiche è contingentato e la presenza nella sala è concessa a una sola persona. Si raccomanda pertanto di prenotare la postazione tramite contatto telefonico o scrivendo all’indirizzo email [email protected]

Istituita fin dal 1902, la Biblioteca Biomedica – Centro Documentazione dell’Azienda Ospedaliera Santi Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, specializzato in ambito biomedico, ha il compito di garantire l’accesso all’informazione scientifica sia al personale dell’Azienda Ospedaliera sia ad utenti esterni interessati per motivi di studio e di ricerca.

In coerenza con l’Ordinanza regionale n. 63 del 22 maggio 2020 l’accesso al pubblico è “contingentato” nei locali della Biblioteca Biomedica – Centro di Documentazione, che per tutelare la salute di utenti e operatori si attiene alle prescrizioni emanate dall’Associazione Italiana Biblioteche (AIB) che ha recepito e divulgato le linee guida internazionali di International Federation of Library Associations (IFLA) e American Library Association.