ALESSANDRIA – Il sindaco di Alessandria ha deciso di chiedere la convocazione del Cosp, Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, dopo gli atti di vandalismo e le spaccate avvenute in centro nelle ultime settimane. L’ultimo caso si è verificato ai danni di una macelleria in via Milano ma prima ancora diversi altri negozi avevano subito episodi analoghi.

In una lettera inviata al Prefetto Iginio Olita il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco, scrive: «Alla luce dei recenti fatti delittuosi che si sono verificati nel centro cittadino, mi rimetto alla Sua valutazione per la convocazione di un COSP in merito. Cordiali saluti».