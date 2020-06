PIEMONTE – La Giunta regionale ha approvato un documento che consentirà agli esercizi commerciali di avviare vendite promozionali anche nei 30 giorni antecedenti i saldi estivi. La proposta, che dovrà essere discussa e votata martedì in consiglio regionale, è stata formulata, ha spiegato l’assessore al Commercio Vittoria Poggio, per sostenere la ripartenza e la ripresa del sistema commerciale piemontese e inserita nel disegno di legge “Misure per il commercio a fronte dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Con le modifiche alla legge regionale n.28/1999 si stabilisce, per quest’anno, di permettere le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione, posticipate al 1° agosto 2020.