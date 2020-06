ITALIA – Le linee guida sulla riapertura delle scuole presentate venerdì dal Premier Conte e dal Ministro Azzolina.

Dal 1^ settembre le scuole riapriranno per il recupero degli apprendimenti degli studenti che non hanno raggiunto la sufficienza alla fine dell’anno scolastico appena concluso e di tutti gli alunni che i docenti vorranno far partecipare in base alle esigenze della loro classe. Dal 14 settembre cominceranno le lezioni.

Le linee guida sollecitano una didattica meno frontale e più laboratoriale, in piccoli gruppi e non necessariamente in classe, ma anche in spazi diversi per coniugare la necessità di distanziamento con l’innovazione. Sarà favorito l’acquisto di nuovi arredi, come i banchi singoli di nuova generazione che consentono una didattica più collaborativa. La didattica a distanza potrà essere integrata con quella in presenza ma solo in via complementare nelle scuole superiori.