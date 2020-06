ALESSANDRIA – Il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce donerà alla Protezione Civile di Alessandria una stazione mobile per la potabilizzazione dell’acqua. La consegna si terrà martedì 30 giugno a partire dalle 10:30, in via Remotti a San Michele, alla presenza del Prefetto di Alessandria Iginio Olita e delle massime autorità lionistiche e civili.

L’iniziativa rappresenta il culmine di un progetto biennale iniziato nell’anno sociale 2018/2019, con l’allora Presidente Mauro Bressan. Il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, da sempre impegnato nella realizzazione di service di alto profilo per la comunità e che si è distinto anche in questa emergenza Covid 19 per le molteplici iniziative a favore della popolazione tutta, con la formalizzazione del service innovativo conclude il progetto denominato Dew water “Acqua di rugiada”.

Si tratta di una stazione mobile per la potabilizzazione dell’acqua e la produzione di soluzioni disinfettanti finalizzata a garantire la disponibilità di acqua potabile. In caso di mancanza di acqua per generare il liquido disinfettante, la stazione mobile è in grado produrre acqua dall’atmosfera mentre in caso di assenza di fonti di energia elettrica può essere alimentata da pannelli fotovoltaici.

Il progetto, coordinato dal Lions Club Bosco Marengo Santa Croce e coperto da brevetto, è stato finanziato dall’EGATO6 alessandrino e realizzato in collaborazione di valenti ricercatori dell’Università del Piemonte Orientale e importanti ditte del settore.

Nato inizialmente con l’intento di essere destinato ai paesi in via di sviluppo e in povertà di risorse e esigenze di potabilizzazione, a causa della recente pandemia la destinazione è stata convertita per la Protezione Civile, che potrà utilizzarla in tutte le situazioni emergenziali. Il service si inserisce a pieno titolo in un progetto internazionale Lions denominato “Water for life”.

Il Lions Club Bosco Marengo Santa Croce, impegnato fin dalla sua costituzione, in una attività utile per Alessandria ha, tra l’altro, contribuito in modo determinante alla realizzazione di uno stagno didattico all’interno del Giardino Botanico “Dina Bellotti” coinvolgendo partner industriali di qualità e contribuendo al completamento della splendida realtà cittadina che ospita ogni anno migliaia di visitatori.