ALESSANDRIA – Si è spento oggi il dottor Giorgio Montanaro. Ex primario di Medicina dell’Ospedale Santi Antonio e Biagio di Alessandria, da diverse settimane il medico era in coma a causa di un incidente stradale sulla moto. Aveva 77 anni.

Da quanto si è sparsa la notizia tanti alessandrini hanno espresso il loro cordoglio per una figura ricordata per il suo encomiabile lavoro ma anche per il costante impegno nell’ambito del volontariato.