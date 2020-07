GENOVA – Chilometri di coda e traffico in tilt sulle autostrade liguri e in particolare sul nodo di Genova con un’altra, ennesima, giornata di passione per gli automobilisti. È rimasto chiuso questa mattina il tratto tra l’allacciamento della A26 con la A10 fino al casello di Arenzano in direzione Savona, per il completamento delle attività di verifica all’interno della galleria Borgonovo.

Ripercussioni sul traffico con lunghe code, circa 12 chilometri tra Masone e il bivio A26 verso Ventimiglia, e situazione non migliore sulla viabilità ordinaria a Genova in città dove si registrano forti rallentamenti in tutto il ponente, sulla Aurelia e in direzione del passo del Turchino, strada alternativa in direzione Nord e verso il Piemonte. Code anche a Ovada in direzione Genova.