PIEMONTE – In base alla nuova ordinanza regionale che il Governatore Alberto Cirio firmerà nelle prossime ore, dal 9 luglio sarà consentita l’apertura di sale da ballo e discoteche. Le attività di danza dovranno svolgersi solo in spazi esterni e nel rispetto delle relative linee guida.

L’ordinanza autorizza infine, subito dalla sua emanazione, l’accesso ai locali per consentire le attività di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione, oltre che per la ricezione in magazzino di beni e forniture, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza.

Il presidente Cirio ha ottenuto il via libera del Dipartimento di prevenzione della Regione Piemonte visto che, in base ai monitoraggi nazionali e regionali, ne è stata certificata la compatibilità con l’attuale situazione epidemiologica piemontese.

Il report settimanale di monitoraggio della Fase 2, trasmesso alla Regione dal Ministero della Salute, ha confermato una situazione positiva per il Piemonte con valori entro le soglie di riferimento e un basso livello di rischio.