PIEMONTE – Nessun nuovo decesso da Covid-19 in tutto il Piemonte. Questa la bella notizia che l’Unità di Crisi ha divulgato nel consueto bollettino del coronavirus di oggi, domenica 5 luglio 2020. Il totale dei deceduti risultati positivi al virus rimane invariato e fermo a 4102. Questa la loro suddivisione su base provinciale: 676 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 394 Cuneo, 366 Novara, 1811 Torino, 221 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sul fronte dei pazienti virologicamente guariti si contano 78 casi in più di ieri per un totale di 25.111. In provincia di Alessandria si contano 21 nuove persone che hanno sconfitto il Covid-19 per un totale di 3003 guariti dall’inizio della pandemia. Nelle altre province questo il conto delle persone che si sono negativizzate e comunicate oggi: 15 Asti (1489), 2 Biella (821), 6 Cuneo (2327), 0 Novara (2244), 28 Torino (13.058), 6 Vercelli (1065), 0 Verbano-Cusio-Ossola (943), 0 provenienti da altre regioni (161). Altri 993 sono i pazienti considerati in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo.

Quest’oggi ci sono 18 contagi in più rispetto a ieri di cui 14 asintomatici. Di questi 18 casi, 10 sono da screening, 6 da contatti di caso, 2 con indagine in corso. In provincia di Alessandria il numero di chi ha contratto la malattia da inizio pandemia è salito a 4069, ovvero tre in più di quanto comunicato rispetto sabato. Nelle altre province questa è la situazione: 1879 Asti, 1051 Biella, 2877 Cuneo, 2798 Novara, 15.914 Torino, 1327 Vercelli, 1143 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 263 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 102 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (invariati rispetto a ieri), mentre i pazienti ospitati in altri reparti sono 226 (+1 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 982. I tamponi diagnostici finora processati sono 430.300, di cui 236.538 risultati negativi.