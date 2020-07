PIEMONTE – Anche la Regione Piemonte ha reso omaggio al grande musicista e compositore Ennio Morricone, scomparso oggi a 91 anni.

“Una figura di eccezionale, indiscutibile, incredibile e meravigliosa levatura umana e artistica” ha detto Vittoria Poggio, assessore alla Cultura della Regione Piemonte “apprezzata e premiata con grandi riconoscimenti internazionali in tutto il mondo nel corso della sua lunga e operosa vita tanto per la genialità artistica che sapeva esprimere e donare nella sua multiforme professionalità, in veste di musicista, compositore, direttore d’orchestra e arrangiatore, quanto per la sua proverbiale umiltà, un ulteriore segno e sigillo di raffinata sensibilità e grandezza umana”.

“Uno dei suoi meriti più importanti” – ha concluso l’assessore regionale alla Cultura – è certamente quello di aver illustrato in tutto il mondo la bellezza e il valore artistico-culturale dell’Italia e l’indiscusso potere della musica e dell’arte di sensibilizzare i popoli all’armonia e alla pace”.