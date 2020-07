CASALE MONFERRATO – “Considerato le interessanti richieste che sono pervenute, abbiamo deciso di prolungare ancora di una settimana il termine di presentazione delle idee di business”. Così Patrizia Melanti, direttrice dell’agenzia formativa ‘Baronino’ del For.Al di Casale in merito alla proroga dei termini di presentazione delle start up nell’ambito del progetto “CasaleSì Start-Up In Monferrato” promosso dall’agenzia formativa For.Al e dall’associazione Job Academy, con il patrocinio del Comune di Casale Monferrato, il prezioso contributo della Camera di Commercio di Alessandria e la collaborazione con Confartigianato Alessandria.

La scadenza ultima è ora stata fissata a lunedì 13 luglio. Si ricorda che la manifestazione di interesse va spedita via mail al seguente indirizzo: [email protected] allegando i seguenti documenti: relazione idea imprenditoriale, dati anagrafici soggetto interessato e diploma di scuola di secondo grado.

“Inoltre per le start up selezionate – prosegue Patrizia Melanti – le ore di formazione saranno svolte in presenza come da decreto n.72, 29 giugno 2020. Le lezioni inizieranno nel mese di luglio per poi continuare nel mese di settembre”.

CasaleSì è un incubatore digitale che si pone l’obiettivo di stimolare la creazione di impresa e creare valore nel territorio promuovendo la valorizzazione dei talenti, attraverso la creazione di un percorso specifico di formazione e di accompagnamento dei giovani supportandoli nella realizzazione delle proprie idee imprenditoriali.

L’incubatore offrirà al neo imprenditore un percorso completo, che parte dalla definizione del modello di business e del piano industriale sino all’accompagnamento dell’impresa nei suoi primi sei mesi di vita. È destinato a uomini e donne di età compresa tra i 18 e i 40 anni; è prevista la partecipazione sia per singole persone che per piccoli gruppi già composti.