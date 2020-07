SPINETTA MARENGO – Continuano i lavori sul Rio Lovassina a Spinetta Marengo. Lavori che consistono soprattutto nella rimozione di detriti dall’alveo nel tratto intubato del corso d’acqua. Per questo servirà installare una paratoia a monte dell’abitato di Spinetta Marengo al fine di deviare parte dell’acqua del rio in fognatura e procedere così alla rimozione dei detriti con la presenza di poca acqua.

Verranno eseguite circa 7 aperture nella soletta di copertura del rio per poter inserire in alveo il mezzo che sposterà i detriti verso l’apertura eseguita e da lì si provvederà alla rimozione ed al carico sul mezzo che li porterà allo smaltimento. Al termine dei lavori si provvederà alla chiusura della soletta con piastre di cls. Le aperture saranno eseguite in punti precisi e concomitanti con i futuri interventi di rifacimento del tratto intubato facente parte del progetto realizzato dall’Ing. Sordo.