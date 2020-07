VALENZA – Importante novità per i cittadini valenzani. Davanti all’ufficio postale di viale Manzoni, infatti, sono state installate tre panchine.

“Abbiamo effettuato il rifacimento del marciapiede e ne abbiamo approfittato per aggiungere anche tre panchine” ha sottolineato a Radio Gold il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici Luca Ballerini “saranno utili a contenere i disagi dei tanti cittadini in attesa davanti all’ufficio postale, in particolare anziani e persone con disabilità, agevolando loro l’attesa”.