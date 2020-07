PIEMONTE – Numeri positivi in Piemonte dal punto di vista dei guariti in Piemonte. Oggi, mercoledì 8 luglio, l’Unità di Crisi regionale ha comunicato la guarigione di 43 persone per un totale di 25.245 pazienti che hanno superato la malattia da inizio della pandemia. In provincia di Alessandria ci sono 15 guariti in più per un totale di 3033. Nelle altre province questa è la situazione: 1499 (+0) Asti, 822 (+1) Biella, 2334 (+7) Cuneo, 2248 (+2) Novara, 13.131 (+12) Torino, 1071 (+4) Vercelli, 944 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 163 (+2) provenienti da altre regioni. Altri 967 sono i pazienti considerati in via di guarigione, ovvero risultati negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo.

In tutto il Piemonte nessun decesso comunicato nelle ultime 24 ore. Il totale complessivo resta così fermo a 4107 deceduti risultati positivi al virus così suddivisi su base provinciale: 676 Alessandria, 255 Asti, 208 Biella, 395 Cuneo, 367 Novara, 1813 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Ci sono al contrario 25 malati in più rispetto a ieri di cui 23 asintomatici in Piemonte. Di questi 25 casi 6 provengono da Rsa, 10 da screening, 7 da contatti di caso e 2 con indagini in corso. Il totale di chi ha contratto la malattia in Piemonte è così di 31.459. In provincia di Alessandria ci sono tre nuovi casi per un totale di 4074 persone che si sono ammalate. Nelle altre province questi sono i dati delle persone che si sono ammalate: 1880 Asti, 1052 Biella, 2887 Cuneo, 2801 Novara, 15.922 Torino, 1337 Vercelli, 1146 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 264 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 8 (invariati rispetto a ieri), mentre i pazienti ospitati in altri reparti sono 205 (-5). Le persone in isolamento domiciliare sono 927. I tamponi diagnostici finora processati sono 438.250 , di cui 240.226risultati negativi.