ALESSANDRIA – Fino al 30 luglio quattro negozi di Via San Giacomo della Vittoria, ad Alessandria, ospitano le opere di Antonella Marchini con la mostra diffusa “Fìmmine“. L’iniziativa propone un excursus delle diverse fasi della vita della donna, dall’adolescenza alla maturità, stimolando una riflessione sul valore della donna nei momenti della sua esistenza.

Via San Giacomo della Vittoria ha subito risposto con piacere all’iniziativa, ideando un allestimento a tema “girasoli” che ci terrà compagnia per tutta l’estate per celebrare l’evento, la mostra e per recuperare gli eventi di Marzo Donna che non si sono potuti realizzare a causa del lockdown.

Antonella Marchini, fotografa e regista TV, ha realizzato gli scatti scegliendo il bianco e nero per esaltare i volti e le emozioni delle donne che ha ritratto (solo una è a colori e rappresenta il futuro); ogni immagine è accompagnata dalla storia scritta dalla donna che è stata fotografata.

La mostra si potrà ammirare nelle seguenti attività commerciali di Via San Giacomo della Vittoria:

Sanagens – Via San Giacomo della Vittoria 34

La Claque – Via San Giacomo della Vittoria 38

Eco Store – Via San Giacomo della Vittoria 50

Bar Idea – Via San Giacomo della Vittoria 72

L’iniziativa recupera una proposta del Marzo Donna in collaborazione con la Consulta delle Pari Opportunità e con l’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Alessandria.