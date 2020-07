ALESSANDRIA – Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato il decreto che prevede un contributo a fondo perduto destinato ai Comuni con popolazione al di sotto dei 1000 abitanti per la realizzazione di interventi che migliorino i servizi di illuminazione pubblica, risparmio energetico degli edifici pubblici e interventi per la mobilità sostenibile.

Il Governo in questo senso ha stanziato 37 milioni di euro a fondo perduto per l’anno 2020, per un importo di 19.330 euro per ciascun Comune. I Comuni dovranno, pena la decadenza del contributo, avviare i lavori entro il 15 novembre 2020. In questo senso la Uil Alessandria si impegna a vigilare affinché i Comuni predispongano per tempo i progetti e spendano presto e bene le risorse.

Scarica qui l’elenco dei Comuni della provincia di Alessandria e del Piemonte