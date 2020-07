PIEMONTE – Sono 83 le persone che quest’oggi l’Unità di Crisi della Regione ha comunicato come virologicamente guarite. Questo fa si che il totale in Piemonte di chi ha sconfitto il Covid-19 sia salito a 25.379. In provincia di Alessandria si contano 19 guariti in più rispetto a ieri per un totale di 3069. Questa invece la situazione nelle altre province 1503 (+2) Asti, 823 (+0) Biella, 2338 (+4) Cuneo, 2276 (+22) Novara, 13.189 (+35) Torino, 1071 (+0) Vercelli, 947 (+1) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 163 (+0) provenienti da altre regioni. Sono 921 invece quegli uomini e donne ritenuti in via di guarigione, ovvero risultati negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo.

Sono purtroppo 2 i decessi di persone positive al test del Covid-19, di cui nessuna nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale dei pazienti che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia è ora di 4110 deceduti. Nell’Alessandrino non si sono verificate ulteriori morti da ieri, per un complessivo 677. Ecco la situazione nelle altre province: 255 Asti, 208 Biella, 396 Cuneo, 367 Novara, 1814 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 39 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Sono 10 in più rispetto a ieri i nuovi casi di contagio da Covid-19, di cui 8 sono asintomatici. Dei 10 casi 1 viene da Rsa, 5 da screening, 3 contatti di caso e 1 con indagine in corso. Questo fa si che in Piemonte sino a oggi si sono ammalate 31.485 persone. In provincia di Alessandria ci sono due casi nuovi di contagio per un totale di 4079 casi. Questa la situazione complessiva nelle altre province: 1880 Asti, 1053 Biella, 2890 Cuneo, 2802 Novara, 15.930 Torino, 1344 Vercelli, 1146 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 265 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 96 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 9 (-1 rispetto a ieri) mentre i pazienti ospitati in altri reparti sono 193 (invariato rispetto al 9 luglio). Le persone in isolamento domiciliare sono 872 I tamponi diagnostici finora processati sono 444.443, di cui 243.650 risultati negativi.