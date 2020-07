OVADA – Sarà una domenica 12 luglio caratterizzata da nuovi inevitabili disagi sul fronte stradale tra Piemonte e Liguria. A causa dell’intervento dell’Esercito previsto per le operazioni di disinnesco di una bomba della Seconda Guerra Mondiale rinvenuta a Campo Ligure è stato deciso di chiudere la autostrada A26 tra i caselli di Ovada e Masone, in entrambe le direzioni.

Dalle 6 di domenica fino al termine delle esigenze, presumibilmente intorno alle 17, tutto il traffico autostradale dell’A26 in direzione sud verrà deviato sulla bretella A26-A7 “Predosa – Bettole” e sull’A7. Nel caso di intasamento della A7, verrà prevista l’ulteriore deviazione del traffico lungo la A21 Torino – Piacenza per l’eventuale proseguimento in direzione della Liguria lungo la A6 (direzione ponente) o la A1 e A15 (direzione levante).

Dal Casello di Ovada si potrà entrare sulla A26 solo in direzione nord.

Non sono previste limitazioni della viabilità ordinaria, dal momento che nel territorio ligure la S.S. 456 “Del Turchino” è liberamente transitabile fino a Rossiglione.

Per filtrare il traffico in entrata in autostrada a Ovada/Belforte Monferrato e per evitare l’intasamento della Strada 456 nel breve tratto piemontese, verranno attuati dei presidi da parte delle Polizie Locali di Ovada e dell’Unione Montana “dal Tobbio al Colma” per il Comune di Belforte, alle rotonde stradali tra la strada del Turchino e il casello di Ovada.

La Polizia Stradale sarà attiva con proprie pattuglie sia sulla viabilità autostradale che su quella ordinaria. Anche i Carabinieri saranno coinvolti per eventuali rinforzi dei presidi o

emergenze, con particolare riguardo alla zona di Ovada.

La Società Autostrade per l’Italia predisporrà presidi di assistenza e fornitura di generi di conforto ad eventuali automobilisti in coda lungo la rete. Il Coordinamento provinciale del Volontariato di Protezione civile sarà allertato e pronto per qualsiasi esigenza di presidio e soccorso.

Al Comando di Polizia Locale di Ovada verrà attivato il Centro Operativo Comunale di protezione civile per coordinare eventuali emergenze.