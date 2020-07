PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, per consentire le operazioni di rimozione di un ordigno bellico ritrovato nel territorio del Comune di Campo Ligure, sono chiusi i tratti compresi tra la Diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova e tra l’allacciamento con la A10 Genova-Savona e Ovada verso Alessandria/Gravellona Toce.

Per questo motivo, in accordo con la Polizia Stradale, per mantenere il collegamento dal nord verso il capoluogo ligure, è stato temporaneamente riaperto il tratto dell’ A7 compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova mentre, fino a cessate esigenze, rimane chiusa la barriera di Genova Ovest in entrata.

Il traffico che da Genova è diretto verso le destinazioni di Piemonte e Lombardia può entrare alla stazione di Bolzaneto sulla A7, mentre gli utenti diretti verso Livorno alle stazioni di Genova est o Genova Nervi sulla A12.

Rimangono chiusi l’allacciamento dalla A12 verso Genova Ovest e l’allacciamento dalla A7 verso la A12.

Al termine delle operazioni di messa in sicurezza dell’ordigno, con la riapertura dei suddetti tratti dell’A26, sulla A7 verrà di nuovo chiuso il tratto compreso tra Genova Bolzaneto e Genova Ovest verso Genova e sarà riaperta la barriera di Genova Ovest in entrata.