ROMA – Si conferma in risalita il numero dei nuovi contagi da Covid-19 in tutta Italia. Ieri nello Stivale sono stati registrati 234 nuovi casi mentre il giorno prima erano stati 188. Una situazione che sta colpendo quasi tutte le regioni anche se in maniera particolare quelle del Nord. Questa situazione ha portato l’indice Rt (il tasso di contagiosità dopo l’applicazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione della malattia) a salire anche oltre l’uno in molte zone. Tra queste Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana e Veneto. Sono invece solo sette le regioni con un indice Rt sotto lo 0,5 (Basilicata, Calabria, Molise, Bolzano, Sardegna, Sicilia e Valle d’Aosta).

Abruzzo: Rt 0.72

Basilicata: Rt 0

Calabria: Rt 0.38

Campania: Rt 0.88

Emilia Romagna: Rt 1.2

Friuli-Venezia Giulia: Rt 0.64

Lazio: Rt 1.07

Liguria: Rt 0.82

Lombardia: Rt 0.92

Marche: Rt 0.87

Molise: Rt 0.21

Piemonte: Rt 1.06

Bolzano: Rt 0.33

Trento: Rt 0.51

Puglia: Rt 0.54

Umbria: Rt 0.56

Sardegna: Rt 0.19

Sicilia: Rt 0.24

Toscana: Rt 1.12

Valle d’Aosta: Rt 0.06

Veneto: Rt 1.2