ALESANDRIA – Anche questa domenica torna Estate Gold. I nostri dj vi accompagneranno per cinque ore, dalle 14 alle 19, in un viaggio attraverso la musica italiana e internazionale. Un modo piacevole per passare in compagnia una domenica all’insegna del divertimento. Si parte con il rap e la musica trap di noh.fra per continuare con Francesco Riva e Luca Lolaico per chiudere con Quarantenna Gold, dove la disco-music ’70, ’80 e ’90 vi porterà a scatenarvi ovunque voi siate. Intanto noi oggi e per altre due domeniche vi racconteremo in dettaglio i programmi e gli speaker che settimanalmente si susseguono alla conduzione domenicale.

Quest’oggi è la volta del nostro Franz, nome d’arte di Francesco Riva. Genovese di origine e residenza, ma ormai alessandrino d’adozione dopo che è entrato nella brigata di RadioGold, conduce dal lunedì al venerdì la trasmissione Bicarbonato dalle 14 alle 16. Ma alla domenica il suo Bicarbonato si trasforma in Una parola in musica. L’idea è semplice ma intrigante: scegliere una parola per sciorinare i più famosi brani che la riguardano. Un esempio? Non vogliamo svelarvi troppo, altrimenti che gusto c’è. Appuntamento oggi quindi con Franz e tutti gli altri dj dalle 14 sino alle 19.

Ecco il Palinsesto di Estate Gold