VALENZA – Prende il via questo giovedì la stagione estiva al cortile Carducci di Valenza, L’Arena ripArte, che dal 16 luglio al 6 settembre prevede numerosi appuntamenti culturali, tra cui ogni settimana 3 serate di cinema.

Ad aprire la rassegna cinematografica Made in Movie (come già al primo Festival internazionale del cinema di Berlino nel 1951), questo giovedì alle 21.30, il film cult “Rebecca, la prima moglie” (1940). Il primo film americano di Hitchcock è una favola gotica: la timida seconda moglie di Maxim de Winter, facoltoso gentiluomo della Cornovaglia, è ossessionata nella dimora di Manderley dall’immagine della prima moglie defunta. “Rebecca” valse a Hitchcock 11 nomination e due Premi Oscar, tra cui quello per il miglior film.

Venerdì 17 luglio, sempre alle 21.30, sarà proiettato il film drammatico “Una notte di 12 anni” (2018), premiato agli European Film Awards, ha ottenuto 3 candidature e vinto un premio ai Goya. Ispirato a una storia vera e cruda, racconta le vicende dei guerriglieri uruguayani (i Tupamaros) torturati in carcere durante la dittatura militare negli anni ’70.

Sabato 18 luglio, alle 21.30, si sorride con “Il grande salto” (2019), esordio alla regia di Giorgio Tirabassi protagonista insieme a Ricky Menphis. La commedia è la storia di due quarantenni appena usciti di prigione, dopo aver scontato quattro anni per una rapina andata male, che cercano di compiere il colpo del secolo, quello della svolta, ma su di loro si abbatte un’improbabile serie di sventure…riusciranno a fare il grande salto?

Per tutti gli appuntamenti l’ingresso è gratuito, con offerta volontaria, ma è richiesta la prenotazione via e-mail a [email protected]

L’Arena ripArte è un’iniziativa realizzata da Coop. CMC con il patrocinio del Comune di Valenza, in collaborazione con Spring Up e grazie al sostegno di BMC Gioielli e Laservalenza.