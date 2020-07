Pietra Ligure, un paradiso tra il verde e il blu del mare in cui vivere un’estate emozionante tra sport, tour gastronomici e momenti culturali

Una terra affacciata sul mare, accarezzata dalle onde e immersa nelle tradizioni più antiche e affascinanti. È Pietra Ligure, cittadina ligure in provincia di Savona, che questa estate ti aspetta con il suo programma di eventi “Pietra Family Experience” per farti vivere tre mesi indimenticabili, all’insegna degli sport avventurosi, dei tour gastronomici e dei momenti culturali.

Potrai trascorrere momenti di profondo relax in spiaggia, di divertimento e contatto con la natura in compagnia degli asinelli nell’incantevole Parco dell’Asinolla, nell’entroterra con i suoi scorci mozzafiato alla ricerca delle erbe aromatiche e selvatiche, base della cucina ligure tradizionale che potrai degustare durante i tour gastronomici “Pietra Gourmet” e “Cene della Gastronomica” dedicati alla scoperta della cucina ligure autentica realizzata con prodotti del territorio.

Non solo relax, Pietra Ligure è infatti il paradiso degli amanti degli sport adrenalinici, in particolare della mountain bike; grazie ai suoi curati ed emozionanti trail sarà capace di soddisfare la tua voglia di avventura. Sono due i tour pensati per i rider: il primo fino alla borgata di Ranzi che li porterà a percorrere lo storico Sentiero del Fieno caratterizzato da antichi manufatti e viste da cartolina, mentre il secondo avrà come protagonista il fiume Maremola che li porterà ad addentrarsi lungo la valle in direzione di Bardino Vecchio percorrendo l’antica via del ferro.

Ampio spazio anche ad altre attività sportive come la corsa con la ChicchiricchiRun in programma sabato 15 agosto, la “Sup Experience” e la “Snorkeling Blue Adventure” alla scoperta dei fondali marini, ma anche attività più “soft” che vanno dal pilates al risveglio muscolare immersi nella natura o in riva al mare al tramonto, il tutto accompagnati da guide esperte per trascorrere momenti spensierati in sicurezza.

Potrai anche scoprire il magnifico territorio pietrese e le storie e le leggende che lo riguardano con il “Pria Tour” e le passeggiate “Storie di Pietra” in cui potrai conoscere la storia della cittadina tra le sue chiese, i suoi monumenti, i caruggi e il centro storico.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.pietraforever.it, la pagina Facebook Turismo Pietra Ligure – Pietra Forever, la pagina Instagram pietraforeverofficial oppure consultare il magazine del “Pietra Family Experience”, distribuito dal 10 luglio in tutto il territorio pietrese, con il calendario completo degli appuntamenti, le informazioni aggiornate sulle escursioni, le visite e le attività.

Per prenotare la propria esperienza è possibile contattare l’Ufficio Informazioni Turistiche, contattabile ai numeri +39 019 62931550, +39 019 62931348, alla mail [email protected] oppure recandosi presso la sede fisica in piazza Martiri della Libertà 29, aperta la domenica e il lunedì dalle 9,30 alle 12,30, dal martedì al sabato dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 18,30.

Fonte delle foto: Bulk Media