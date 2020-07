ALESSANDRIA – Nuova giornata di caos e traffico sulle autostrade che dal Piemonte portano alla Liguria e viceversa. Sin dalle prime luci del mattino, infatti, si segnalano rallentamenti e ingorghi per via dei cantieri che si trovano lungo l’autostrada A26 e in parte sulla A7. Ecco gli aggiornamenti del 16 luglio 2020 sul traffico autostradale in tempo reale.

AGGIORNAMENTO ORE 07.20 – Sulla A26 Masone-Voltri si segnala coda tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0 – direzione: Genova voltri)

AGGIORNAMENTO ORE 07.03 – Sulla A26 Voltri-Masone si segnala coda tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per lavori. A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0.8 – direzione: Gravellona toce)

AGGIORNAMENTO ORE 06.57 – Sulla A7 allacciamento A7/A12-Genova Ovest si segnala la chiusura del tratto tra bivio A7/A12 Genova-Livorno e Genova Ovest fino alle 10:00 del 16 luglio 2020 per lavori. A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 132.8 – direzione: Genova)

AGGIORNAMENTO ORE 06.53 – Sulla A26 Predosa-Ovada si segnala una coda di 3 km tra Bivio A26/Diramazione A7 Milano-Genova e Ovada per lavori. A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 29 – direzione: Genova voltri)