PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Parte senza grossi disagi la giornata sulle autostrade A26 e A7 da e per la Liguria. Nelle primissime ore del mattino, infatti, non si sono verificate code o ingorghi seppur il traffico sia da considerarsi già intenso. Una situazione che è andata a cambiare già a partire dalle 7.30 con alcuni disagi sulla A26. Da segnalare le operazioni notturne e di prima mattina da parte degli operai che portano avanti i cantieri per la manutenzione di alcuni tratti. Ecco gli aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO ORE 07.34 – Sulla 26 Predosa-Ovada si segnala coda di 2 km tra Bivio A26/Diramaz. A7 Milano-Genova e Ovada per lavori. A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 26.1 – direzione: Genova Voltri)