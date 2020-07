ALESSANDRIA – Dopo lo stop forzato delle attività a causa dell’emergenza sanitaria, riprendono le attività di P-Orti Aperti, progetto realizzato da Cambalache in collaborazione con European Research Institute ed ERI Educational per il biennio 2019-2020, grazie al sostegno della Regione Piemonte, nell’ambito del bando “Percorsi educativi di attivazione professionale e inclusione sociale”.

Il progetto prevede una serie di percorsi di crescita professionale e culturale in diversi settori per i giovani dai 15 ai 29 anni che vivono nel territorio di Alessandria, interamente gratuiti, che si sviluppano attraverso corsi e laboratori volti alla riqualificazione professionale e all’approfondimento. Un catalogo fitto che tocca ambiti vari: dalla cucina e l’agricoltura, dal cinema al fotogiornalismo, dall’educazione ambientale all’orientamento al mondo del lavoro. L’offerta include anche una serie di laboratori rivolti in maniera specifica ai giovani stranieri.

Ad essi si affianca anche uno sportello per l’ascolto, l’assistenza e l’orientamento dei giovani verso opportunità e servizi di formazione e inserimento lavorativo attivi sul territorio. Lo sportello è aperto su appuntamento nella sede di Cambalache, via Santa Maria di Castello 30, al numero 351.0901647.

A luglio sono in programma diversi laboratori, nel rispetto delle disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria. Come ad esempio Food2Sell, un primo approccio alla cucina realizzato in sei incontri, per apprendere le tecniche di base per la preparazione di piatti e prodotti alimentari, di gastronomia sottovuoto e in atmosfera protettiva, per il confezionamento, la vendita e la somministrazione di alimenti. Le iscrizioni sono al completo, ma ci sarà la possibilità di iscriversi nella replica che si terrà a partire dal 25 agosto. A fine mese sono in programma gli incontri di Educazione sanitaria e sessuale (24, 27 e 31 luglio) e il primo corso di Orticoltura e lombricoltura (30 e 31 luglio).

Il 2 settembre prenderà invece il via il laboratorio Photo Journalism & Reporting, in sei incontri, realizzato in collaborazione con docenti del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università degli Studi di Torino e con reporter di guerra e di cronaca, per imparare a utilizzare lo strumento (fotografia) in maniera funzionale al mezzo (la professione di reporter).

Per conoscere l’intera offerta formativa è possibile consultare il catalogo online.

Per informazioni sugli orari di corsi e laboratori e per le iscrizioni è possibile chiamare il numero 0131.483190, scrivere alla mail [email protected] o recarsi di persona allo sportello negli orari di apertura.