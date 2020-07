PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Primo vero weekend di vacanze per milioni di italiani che in questo terzo weekend di luglio si muoveranno in massa verso mete di villeggiatura prevalentemente italiane. A causa dei molti cantieri installati lungo le autostrade A26 e in parte la A7 raggiungere la Liguria dal Piemonte e viceversa risulta più che complesso. Per aiutare gli automobilisti in viaggio RadioGold darà in tempo reale la situazione del traffico sulle due principali arterie che dall’Alessandrino portano verso il Mar Ligure.

AGGIORNAMENTO ORE 08.05 – Sulla A26 Ovada-Voltri si segnalano code a tratti tra Ovada e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0 – direzione: Genova voltri)

AGGIORNAMENTO ORE 06.45 – Sulla A7 Milano-Genova si segnala veicolo fermo o in avaria dalle 06:45 del 18 luglio 2020 tra Svincolo Serravalle Scrivia e Svincolo Vignole Borbera

AGGIORNAMENTO ORE 06.35 – Sulla A26 Masone-Voltri si segnala coda di 5 km tra Masone e Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia per lavori. A26 Ge.Voltri-SS 33 Semp.-Gravell.Toce (Km 0 – direzione: Genova voltri)