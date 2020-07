PIEMONTE – Da oggi, sabato 18 luglio 2020, il Piemonte ha aperto la possibilità di poter svolgere sport di contatto e squadra. Una decisione presa in autonomia dalla Regione – ancora in attesa di una risposta da Roma – che ha preso in esame il basso numero di contagi registrato negli ultimi giorni in Piemonte. Tali attività si potranno svolgere sia al chiuso che all’aperto nel rispetto di diverse regole (accesso con temperatura inferiore ai 37,5 gradi; frequente igiene delle mani e in generale personale; pulizia e disinfezione delle aree comuni; ecc) atte a evitare rischi sanitari. Ma quali sono gli sport che si potranno fare?

Per rispondere a tale domanda bisogna sottolineare che per sport di contatto si intende quelle attività che “enfatizzano o che richiedono il contatto fisico tra i giocatori“. Gli sport di contatto sono anche giochi di squadra, ovvero “competizioni in cui due gruppi formati da più persone si confrontano seguendo regole codificate“. Tali sport si differenziano inoltre in tre categorie che andiamo a riassumere:

SPORT DA PIENO CONTATTO

Sono quegli sport dove il contatto fisico è fortemente marcato e concesso dal regolamento: roller derby, rugby, football americano, calcio canadese, pallanuoto, kabaddi, hurling, shinty, football australiano, hockey su ghiaccio, rugby in carrozzina, calcio combattimento, wrestling, Sanshou, sumo, boxe, arti marziali miste, brazilian jiu-jitsu, muay thai, judo, varie forme di karate full contact, e alcune forme di taekwondo.

SPORT DA SEMI-CONTATTO

Sono quegli sport dove il contatto è previsto ma non in maniera veemente come negli sport sopra citati: karate, Kalaripayattu, kickboxing, varie arti marziali cinesi che incorporano le regole di contatto sparring, kendo e taekwondo.

SPORT DA LIMITATO CONTATTO

Sono quegli sport dove le regole sono state create per limitare il contatto che viene punito se considerato falloso: calcio, pallacanestro, baseball, softball, hockey su prato, lacrosse femminile, netball, korfball, calcio gaelico, polo e hockey subacqueo.

SPORT SENZA CONTATTO

Sono quegli sport dove il regolamento impedisce qualsiasi tipologia di contatto con l’avversario: pallavolo, cricket, tennis, howden clough 6-A-Side Football, golf, bowling, bocce, croquet, piscina, biliardo, freccette, curling, bodybuilding, nuoto, immersioni, corsa, ginnastica, canottaggio .