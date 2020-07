ROMA – “Il quadro generale della trasmissione e dell’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2 in Italia rimane a bassa criticità con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni (periodo 29/6-12/7) di 4.6 per 100 mila abitanti (in lieve aumento)“. Queste le indicazioni che arrivano dall’ultimo monitoraggio sulla situazione Covid-19 in Italia svolta dall’Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute. Il dato comprende il periodo che va dal 29 giugno 2020 al 12 luglio 2020, quindi esclude la settimana appena passata. Secondo la nota dell’Iss “la trasmissione del virus nel nostro Paese è stata sostanzialmente stazionaria nelle scorse settimane“.

In Piemonte nella singola settimana presa in esame la volta scorsa, ovvero quella del 29 giugno-5 luglio 2020, l’indice Rt era pari a 1.06. Il che vuol dire che in questi giorni la trasmissione è rimasta invariata. Si attende di sapere l’indice relativo alla settimana appena trascorsa. Ecco l’indice regione per regione:

Abruzzo: Rt 0.21

Basilicata: Rt 0.02

Calabria: Rt 0.13

Campania: Rt 0.93

Emilia Romagna: Rt 1.06

Friuli-Venezia Giulia: Rt 0.77

Lazio: Rt 1.23

Liguria: Rt 0.78

Lombardia: Rt 1.14

Marche: Rt 0.63

Molise: Rt 0.05

Piemonte: Rt 1.06

Bolzano: Rt 0.14

Trento: Rt 0.25

Puglia: Rt 0.07

Umbria: Rt 0.39

Sardegna: Rt 0.32

Sicilia: Rt 0.43

Toscana: Rt 1.24

Valle d’Aosta: Rt 0.19

Veneto: Rt 1.61