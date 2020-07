PIEMONTE – Sarà un inizio settimana piuttosto caldo quello che si appresta a vivere il Piemonte. Nei prossimi giorni si registrerà un aumento delle temperature, seppur senza eccessi, con massime in pianura e bassa collina tra i 30 e 34 gradi. Le minime si attesteranno tra i 17 e i 20 gradi.

Già a metà settimana l’ondata di caldo dovrebbe scemare secondo le previsioni di Smi (Società Meteorologica Italiana). Da giovedì sino al fine settimana del 25-26 luglio ci sarà una influenza del flusso atlantico con aumento della tendenza temporalesca, non solo in montagna. “Dopo il picco di caldo di inizio settimana temperature in calo su valori intorno ai 27-30 gradi, con condizioni moderatamente afose“, ha spiegato Smi.

Lo zero termico, informa invece Arpa, salirà fino a 4200 metri di altitudine con i rovesci temporaleschi nei primi giorni della settimana saranno limitati ai rilievi alpini, nelle ore centrali della giornata.