NOVI LIGURE – Nuovo appuntamento con Növeventi 2020 mercoledì 22 luglio. Alle 21,15, si esibirà il trio jazz di Antonio Marangolo, noto sassofonista, musicista che vanta collaborazioni con i più grossi artisti italiani come Ornella Vanoni, Paolo Conte, Ivano Fossati e Francesco Guccini, solo per citarne alcuni. Sul palco con Marangolo saliranno Aldo Mella (basso e contrabbasso) e Massimo Serra (percussioni) per presentare il CD di recente uscita “Tumulto“.

Lo spettacolo si terrà all’interno della Corte di Palazzo Dellepiane, nella omonima e centralissima piazza, allestita con un centinaio di posti a sedere. Per assistere è obbligatoria la prenotazione che si può effettuare telefonicamente al numero 014376246 (il posto prenotato va occupato entro le ore 21, dopo tale ora verrà riassegnato). L’ingresso è a offerta in favore delle associazioni di volontariato novesi.