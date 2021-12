“Nello specchio del tempo”: si cercano foto e documenti per raccontare la migrazione di ieri e di oggi ad Alessandria

PIEMONTE – “Nello specchio del tempo” è un percorso interculturale e intergenerazionale rivolto ai più giovani, promosso dall’Associazione Don Angelo Campora odv, in collaborazione con l’APS Colibrì, nell’ambito del progetto “Intrecciare fili” approvato dal PCM – Dipartimento Politiche della Famiglia sul bando Educare Insieme. Il percorso intende coinvolgere tutta la comunità raccogliendo foto, filmati, documenti degli immigrati giunti dal Veneto, dall’Istria dalla Dalmazia e da ogni parte del mondo in genere.

Partendo da una “lezione storica” l’idea prevede di predisporre i ragazzi alla mentalità dell’accoglienza e alla conoscenza della diversità per comprenderne l’importanza nel vivere sociale, ricostruendo una mappa delle migrazioni di ieri e di oggi nella città di Alessandria attraverso:

1) un percorso di coprogettazione con gli studenti dell’IIS Vinci Nervi Fermi, dell’ITIS Volta, dell’IIS Saluzzo-Plana e del CFP Enaip, caratterizzato dalla raccolta di testimonianze, foto, documenti, che individuano luoghi di vita e di lavoro

2) la raccolta sistematizzata dei materiali in una mappa interattiva della città, a cura degli studenti dell’ITIS Volta, nella quale sarà possibile navigare per categorie, temi e cronologie

3) le memorie saranno fatte vivere attraverso percorsi educativi nelle scuole primarie e nei centri di aggregazione per ragazzi

4) un evento finale aperto a tutte le scuole e alla cittadinanza con dibattiti, incontri e mostra di presentazione dei materiali raccolti, a cura dei giovani partecipanti al progetto.

Lo scopo è rendere viva ed emotiva la memoria dei quartieri e delle case dove hanno vissuto e lavorato gli immigrati dal Veneto, dall’Istria e Dalmazia, dal Sud Italia ieri e da molti paesi africani, asiatici, sudamericani oggi. Alessandria come un corpo vivo attraversato da migranti che ne hanno definito la sua storia.

Invitiamo tutti coloro che fossero in possesso di vecchie fotografie, o documenti (lettere, biglietti di viaggio, cartoline, articoli di giornale, ecc.) o filmati relativi alle migrazioni di ieri o a quelle di questi anni, a mettersi in contatto con l’Associazione Colibrì tel. 3337855274 o 3346270393 email Sarà nostra cura provvedere alla riproduzione dei materiali messi a disposizione per la ricerca, e naturalmente alla puntuale restituzione.

Il progetto si avvale della collaborazione di Auser, CGIL, cooperativa Semi di Senape, Radio Gold.