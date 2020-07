TORINO – Il vaccino anti-influenzale sarà gratuito per tutti gli over 60 residenti in Piemonte. Questa la decisione della Regione che ha voluto estendere la gratuità con la distribuzione di 1,1 milioni di dosi a partire da fine ottobre. Il provvedimento è stato preso quest’oggi durante la Commissione Sanità di Palazzo Lascaris.

“Accolgo con soddisfazione la decisione di ampliare la platea dei soggetti anziani che potranno beneficiare della vaccinazione anti-influenzale gratuita, anche in vista del possibile ritorno dell’emergenza Covid-19“, ha commentato il leghista Andrea Cane, vicepresidente della Commissione. “Avere sempre più soggetti fragili protetti dall’influenza permetterà di riconoscere meglio un paziente affetto da coronavirus, visto che la sintomatologia è sovrapponibile, almeno nelle prime fasi“, ha aggiunto.