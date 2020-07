PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Prosegue la rassegna Castelli Aperti che raccoglie nel suo circuito un patrimonio formato da castelli, palazzi, ville, torri, giardini, musei ed itinerari storici ed artistici diffuso su tutto il territorio piemontese. Questa domenica 26 luglio sono tanti i beni che apriranno le porte ai visitatori per una domenica all’insegna di arte e cultura.

In provincia di Alessandria, dopo la chiusura forzata dovuta all’emergenza sanitaria sarà finalmente e nuovamente visitabile il castello di Rocca Grimalda. Il castello, costruito alla sommità di uno sperone roccioso, si trova in un luogo strategicamente importante, sia perché facilmente difendibile, sia perché posto a controllo delle strade tra l’Oltregiogo ovadese e la pianura alessandrina, in un’area di forti contrasti tra il Monferrato e la Liguria. La costruzione del castello si è sviluppata nei secoli intorno alla possente torre circolare databile tra il XII e il XIII secolo. Costituito inizialmente da una struttura destinata alle truppe di sorveglianza, il castello viene trasformato in residenza nobiliare dalla famiglia alessandrina dei Trotti intorno alla metà del ‘400. Successivamente, i Grimaldi, illustri patrizi genovesi, lo acquistano nel 1570 e vi risiedono per più di 200 anni, completandone la costruzione alla fine del 1700 con la maestosa facciata occidentale. Il giardino risale alla metà del ‘700 quando Battista Grimaldi decide di ampliare lo spazio antistante al castello per creare, uno splendido belvedere sulla valle dell’Orba. Recentemente restaurato, è diviso in 3 parti secondo lo schema barocco: il giardino all’italiana, il boschetto o giardino romantico, e il giardino segreto con erbe aromatiche e officinali, di ispirazione monastico medievale.

Le visite al castello partono ogni ora dalle 15 alle 18 e sono guidate dai proprietari. E’ consigliata la prenotazione al 334 3387659 o al 334 1574751. Biglietto intero 8 €; gruppi (min. 15 persone) 6 €; ridotto (7-17 anni) e scuole 4 €; gratuito fino a 6 anni.

Per chi preferisce invece visitare uno splendido borgo, a Ozzano Monferrato, l’ufficio turistico propone visite guidate dell’area di archeologia industriale, con il Museo dedicato, alle 10 e alle 15. E’ consigliata la prenotazione ai numeri 0142 487153, 333 2474433, 338 5288567.

Sempre nel nostro territorio restano aperti domenica altri importanti luoghi da visitare:

Palazzo Lignana di Gattinara a Rivalta Bormida: Visite guidate su prenotazione (max. 6 persone per turno) alle 10.00, 15.00 e 17.00. Per ragioni organizzative è necessario prenotare almeno due giorni prima della data prevista al 333 5710532 o alla mail [email protected]

Ingresso ad offerta libera.

Castello di Piovera: La visita libera al Castello parte alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 20 persone a turno) e la visita guidata alle 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00 (massimo 10 persone a turno). Dato l’accesso limitato, si consiglia fortemente la prenotazione. Visita guidata del Castello, con Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 12 €; ridotto (6-13 anni) 6 €; gratuito per visitatori con disabilità.

Parco, Museo degli Antichi Mestieri e collezioni del Castello (visita libera): intero 10 €; ridotto (6-13 anni) 5 €. Parco e Museo degli Antichi Mestieri: intero 5 € adulti; ridotto (6-13 anni) 2,5 €. Tariffa gruppi: sconto del 10%; tariffa scuole: in base alle attività scelte.

Borgo di Rosignano Monferrato: Le visite guidate gratuite partono dall’Info Point, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. In caso di gruppi è consigliato comunicare in anticipo l’orario di arrivo ed il numero di partecipanti.

Torre di Masio-Museo La Torre e il Fiume: Aperto su prenotazione dalle 15.00 alle 18.30, al 0131 799131 o alla mail [email protected]. Ingresso gratuito

Castello di Gabiano: Visite guidate alle cantine storiche degustazione dei vini, nel porticato adiacente all’emporio (su prenotazione). L’Emporio dei vini è aperto con orario 10.00-12.00 e 14.00-18.00. L’accesso al parco secolare ed al giardino a labirinto è aperto tutti i giorni, con orario 10.00-18.00. Visite guidate su prenotazione per gruppi (min. 25 persone). Intero 15 €; ridotto (6-12 anni, over 65, Tessera Amici di Castelli Aperti) 8 €.

Villa Ottolenghi ad Acqui: visite guidate con partenza alle ore 16,30, è necessario prenotare telefonando al numero 3356312093. Aperto su prenotazione per gruppi (min. 10 persone). Villa, giardino e cantina con degustazione: 10 €. Tempio di Herta (min. 5 persone, su prenotazione): 10 €. Biglietto cumulativo (min. 5 persone, su prenotazione): 15 €.

Castello dei Paleologi-Museo Civico ed Archeologico ad Acqui: dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. A partire dalle 16,30 visite guidate a piccoli gruppi, con partenza ogni mezz’ora, ultima ore 19.00; prenotazione facoltativa, consigliata per i gruppi di visitatori, allo 0144 57555. Intero 4 €; ridotto (6-18 anni, over 65) e gruppi (min. 20 persone) 2 €; scuole 1 €; gratuito fino a 6 anni, visitatori con disabilità, Abbonamento Musei Torino Piemonte.

Castello di Morsasco: Aperto su prenotazione con almeno un giorno di anticipo. Intero 8 €; ridotto (10-16 anni, tessera Amici di Castelli Aperti, TCI) 6 €; scuole 4 €; gratuito fino a 9 anni. Tel: +39 334 3769833 Email: [email protected]