ALESSANDRIA – La Sezione Volanti della Questura di Alessandria ha denunciato un 26enne marocchino per furto. L’uomo è stato riconosciuto la scorsa notte da un cittadino al quale il 26enne, qualche tempo prima, aveva sottratto la sua collanina d’oro grazie alla cosiddetta tecnica dell’abbraccio: fermare la vittima con una scusa qualsiasi e poi, in segno di ringraziamento, abbracciarla e sottrargli con destrezza degli oggetti preziosi in suo possesso.

Dopo la segnalazione del cittadino gli agenti sono subito intervenuti e hanno proceduto all’identificazione dell’uomo. Dopo una accurata indagine è stato quindi deferito.

Il Questore della Provincia di Alessandria Michele Morelli ha quindi incaricato il Dirigente la Divisione Anticrimine della Questura di valutare l’emissione delle opportune misure di prevenzione.

Negli ultimi tempi, purtroppo, sono state diverse le segnalazioni da parte di cittadini, per lo più anziani, che lamentavano essere rimasti vittima di furto o tentato furto eseguito proprio con questa tecnica.