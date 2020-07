PROVINCIA DI ALESSANDRIA – Nel 2019 il consumo del suolo in Italia e cioè la copertura del terreno con cemento è aumentato di altri 57 km quadrati. Lo dice il Rapporto ISPRA SNPA presentato a Roma mercoledì 22 luglio 2020. Il Veneto, con +785 ettari, è la regione che nel 2019 ha consumato più terreno, seguita poi da Lombardia, Puglia e Sicilia. In provincia di Alessandria il consumo è stato di quasi 46 ettari (45,7), seconda realtà provinciale in Piemonte dietro solo a Torino (84,4 ettari).

Nel 2019 Alessandria ha perso 3,03 ettari di terreno, ma è Tortona il centro zona che ha vissuto un boom edilizio con 19,44 ettari di terreno persi a beneficio del cemento. Molto più basso invece l’indice nelle altre città alessandrine: Casale 5,98, Novi 1,85, Valenza 0,96, Ovada 0,39, Acqui 0,10.

Photo by Yancy Min on Unsplash