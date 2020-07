PIEMONTE – Nessun morto in tutto il Piemonte. Questa la buona notizia diffusa oggi dall’Unità di Crisi della Regione Piemonte. Questo fa si che il numero totale delle persone scomparse e trovate positive al Covid-19 resti fermo a 4123. Numero che su base provinciale si tramuta così: 678 Alessandria, 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 371 Novara, 1818 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sul fronte delle persone guarite ci sono 39 persone in più che hanno sconfitto il coronavirus, per un totale di 25.993. La provincia di Alessandria vede 11 guariti in più che portano a 3189 i pazienti che si sono negativizzate dopo aver contratto il virus. Su base provinciale questa la situazione aggiornata: 1574 (+4) Asti, 840 (+0) Biella, 2432 (+4) Cuneo, 2343 (+4) Novara, 13.398 (+16) Torino, 1093 (+0) Vercelli, 958 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 166 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 686 sono quei pazienti considerati in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo.

Ci sono 11 positivi in più rispetto a ieri in Piemonte, di cui 8 asintomatici. Degli 11 casi, 5 sono da screening, 4 da contatti di caso, 2 con indagine in corso. I casi importati dall’estero sono 1 su 11. Il totale delle persone che hanno contratto il Covid-19 sale così a 31.578. In provincia di Alessandria ci sono due nuovi casi per un totale di 4094. Ecco invece nelle altre province la situazione: 1883 Asti, 1054 Biella, 2909 Cuneo, 2806 Novara, 15.962 Torino, 1350 Vercelli, 1150 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 268 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 102 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (-1 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 147 (+3 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 624. I tamponi diagnostici finora processati sono 481.626, di cui 264.295 risultati negativi.