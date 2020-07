CASALE MONFERRATO – Un nuovo corso completamente gratuito per diventare Operatori socio sanitari. Questa l’offerta – che ha visto nei giorni scorsi la selezione dei 25 allievi iscritti – presentata dall’agenzia For.Al Baronino di Casale Monferrato in risposta alla forte richiesta del territorio, in ottemperanza alle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il corso è riconosciuto dalla Regione Piemonte, dall’Asl ed è finanziato da Etjca Spa con i fondi FormaTemp.

La continua esigenza di formare operatori qualificati è, in questo periodo di emergenza, sicuramente cresciuta e For.Al, insieme all’agenzia per il lavoro Etjca Spa, in risposta alle richieste delle strutture del territorio e alle innumerevoli candidature arrivate (circa 150), con molto impegno da parte del personale della sede casalese, ha organizzato in poco tempo selezioni, accesso alla già funzionante e rodata piattaforma Classroom, accordi e programmazione dell’orario di svolgimento delle lezioni, permettendo quindi l’avvio del corso già dai giorni scorsi.

“Hanno risposto al coinvolgimento i docenti interni ed esterni, sempre pronti ed attenti ai loro allievi, che da anni sono il cardine del corso OSS e le seguenti strutture del territorio provinciale, che ringraziamo anticipatamente, sottoscriventi un impegno di assunzione in somministrazione per gran parte dei corsisti dopo il superamento della prova finale: Consorzio Opera Pia Diocesiana, Genus-Società Cooperativa Sociale, San Giuseppe Lavoratore-Società Cooperativa Sociale, Pazza Idea- Cooperativa Sociale Onlus, Anteo C.S. Onlus, Punto Service-Cooperativa Sociale A R.L., Associazione A.N.F.F.A.S. Onlus Casale, Amica Assistenza Società Cooperativa Sociale”, ha spiegato Patrizia Melanti, direttore amministrativo di For.Al.