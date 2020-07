PIEMONTE – Per il secondo giorno consecutivo la provincia di Alessandria non ha pazienti guariti dal Covid-19. Questo fa si che il numero resti fermo nell’Alessandrino a 3193 persone. Sale invece di sole 3 unità il numero dei pazienti che hanno superato la malattia dall’inizio della pandemia per un totale di 26.022 guariti. Tutti e tre arrivano da Torino che ora conte 13.415 persone negativizzate. Nelle altre province i numeri sono rimasti uguali: 1574 (+0) Asti, 841 (+0) Biella, 2435 (+0) Cuneo, 2345 (+0) Novara, 1093 (+0) Vercelli, 959 (+0) Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 167 (+0) provenienti da altre regioni. Altri 659 sono quegli uomini e donne considerati in via di guarigione, ovvero negativi al primo tampone di verifica e in attesa dell’esito del secondo.

C’è un nuovo decesso in Piemonte rispetto a ieri, di cui 0 nella giornata di oggi (si ricorda che il dato di aggiornamento cumulativo comunicato giornalmente comprende anche decessi avvenuti nei giorni precedenti e solo successivamente accertati come decessi Covid). Il totale sale così a 4127 deceduti risultati positivi al virus. In provincia di Alessandria il numero delle persone scomparse risultate positive al coronavirus resta fermo a 678. Questa invece la situazione nelle altre province: 256 Asti, 208 Biella, 398 Cuneo, 372 Novara, 1821 Torino, 222 Vercelli, 132 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 40 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

Sono 4 in più i positivi al Covid, tutti asintomatici (2 da screening e 2 da contatti di caso) per un totale di 31.610 malati da inizio pandemia. L’Alessandrino conta un positivo in più per un totale di 4097 casi. Questo invece i dati su base provinciale: 1883 Asti, 1054 Biella, 2921 Cuneo, 2808 Novara, 15.971 Torino, 1351 Vercelli, 1152 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 268 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 105 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 5 (invariato rispetto a ieri), i ricoverati in altri reparti sono 141 (-2 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 656. I tamponi diagnostici finora processati sono 487.189, di cui 267.416 risultati negativi.