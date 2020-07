TORINO – Un gruppo di lavoro per indagare sulla gestione dell’emergenza Covid-19. Questo il compito del team che si è insediato oggi in Regione Piemonte, all’interno della Commissione Sanità del Consiglio regionale. Il coordinamento, come da intese con la maggioranza, è stato affidato all’esponente delle minoranze Daniele Valle (Pd).

“Sono molto soddisfatto perché, come ho più volte ribadito nei mesi scorsi, sarà uno strumento importante non solo per accertare i fatti, ma anche per elaborare linee guida importanti che ci consentiranno di affrontare il prossimo autunno e eventuali nuove ondate del contagio. Abbiamo una grande responsabilità e dobbiamo lavorare per costruire le migliori condizioni sanitarie possibili“, ha detto Valle in una nota.

L’indagine servirà a dare via a un confronto per migliorare la sanità del Piemonte e comprendere che cosa “debba essere modificato. Abbiamo voluto con forza questa indagine perché capire che cosa non ha funzionato e quali errori sono stati commessi durante la pandemia potrà aiutarci a non ripeterli e a rispondere tempestivamente alle emergenze future“, ha invece commentato il capogruppo del Pd, Gallo.

Soddisfazione anche per Domenico Ravetti che si è dichiarato “contento del fatto che a coordinarlo è stato chiamato il collega del mio Gruppo Daniele Valle perché ha le giuste qualità e il necessario equilibrio per accertare i fatti e per elaborare linee guida importanti che ci consentiranno di affrontare le eventuali nuove ondate del contagio“. Ravetti continua sottolineando come questo gruppo di lavoro “servirà anche per aprire il confronto al fine di migliorare e, se servisse, modificare l’intera organizzazione sanitaria nella nostra Regione“.

In conclusione il dem spiega che “abbiamo voluto questa indagine non per celebrare un processo politico pubblico ma per capire che cosa non ha funzionato e quali errori sono stati commessi durante la pandemia: questo lavoro rafforzerà il sistema che deve garantire il diritto alla salute dei piemontesi. Proprio per questa ragione chiederò a Valle di convocare in provincia di Alessandria il Gruppo di Lavoro per un approfondimento specifico sulle azioni adottate in quei terribili mesi”.