CASTELNUOVO SCRIVIA – Ci sono ancora due chilometri di coda (ore 12) sulla A7 tra Castelnuovo Scrivia e Casei Gerola, in direzione Milano dopo l’incidente occorso a un tir che percorreva la tratta. Il veicolo si è ribaltato ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per rimuovere il mezzo. Le operazioni sono iniziate alle 9.30 per esaurirsi poco prima delle 12.

Sul posto al momento sta ancora operando il personale dell’autostrada per garantire la sicurezza dei mezzi in transito.