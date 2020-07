ALESSANDRIA – La Milanesiana, la rassegna culturale che spazia tra letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto ed economia, coinvolgerà anche Alessandria. L’evento si chiuderà proprio nel nostro capoluogo il 10 agosto alle 21.30 in piazza Santa Maria di Castello. Lo hanno spiegato il sindaco, Gianfranco Cuttica di Revigliasco e l’assessore alle Manifestazioni, Cherima Fteita, entrambi orgogliosi di questo coinvolgimento. Ad Alessandria arriverà Vittorio Sgarbi per una lectio sulla città, svelandone, caratteristiche storiche e culturali rinsaldando il rapporto con un evento di grande impatto. Sarà una serata dedicata interamente ai tesori d’arte dell’alessandrino. La serata si chiuderà con il concerto degli Extraliscio, autori delle due sigle di Milanesiana 2020 – La Rosa della Milanesiana e Milanesiana di Riviera – e autori di GiraGiroGiraGi, la canzone ufficiale che accompagnerà il prossimo Giro d’Italia. Un omaggio a una terra, l’alessandrino, di campionissimi del ciclismo, da Coppi a Girardengo.

Un grande appuntamento, ha spiegato il sindaco di Alessandria, ed “è una bella cosa che anche quest’anno la nostra città rappresenti una tappa della Milanesiana. Abbiamo conosciuto questo evento in modo tangibile l’anno scorso in piazza Vittorio Veneto per l’inaugurazione del monumento a Eco realizzato da Lodola e il fatto che quest’anno si replichi dimostra il lusinghiero interesse degli organizzatori della Milanesiana per la comunità alessandrina“. Un rapporto, ha ricordato Gianfranco Cuttica di Revigliasco, che fa riemergere “il legame molto stretto tra Milano e il nostro territorio che affonda radici antiche, fino al 1700“.

Il coinvolgimento di Alessandria, ha aggiunto Gianfranco Cuttica di Revigliasco, è frutto dell’impegno prezioso del’assessore Cherima Fteita e che testimonia la vivacità del capoluogo. L’assessore alle manifestazioni ha rimarcato il grande lavoro di queste settimane per portare in città un festival “pressoché perfetto e di elevatissima qualità che ha richiesto un gran lavoro anche per Alessandria“. “Sarà dunque una serata importante nella piazza storica e centrale per valorizzare il capoluogo e la sua struttura storica e architettonica. I posti, circa un centinaio, saranno contingentati per le regole sul coronavirus ma l’evento verrà comunque trasmesso su facebook. Un’occasione artistica nel segno dell’emozione culturale mai scontata che celebra, nelle parole e nella musica, la magnificenza della tradizione e il dono della sperimentazione continua, che sono propri della Milanesiana e dei suoi talenti“.

“Nel segno del caleidoscopio di saperi che da sempre la contraddistingue, La Milanesiana torna con una serata tra Arte e Musica ad Alessandria – ha raccontato Elisabetta Sgarbi, ideatrice e direttore artistico di Milanesiana. Si conclude qui un’edizione che ho fortemente voluto, immaginato nei mesi in qui la pandemia ha come immobilizzato e azzerato ogni progetto, un’edizione che ha saputo, grazie all’impegno di tutti, realizzarsi con la presenza del pubblico, mettendo in scena quel dialogo tra scrittori, musicisti, attori, filosofi, scienziati, professionisti del diritto e pubblico che è da sempre la cifra di questo Festival e che è la condizione essenziale perché la cultura si alimenti. Quindi eccoci ad Alessandria dopo la festa che lo scorso anno il Festival ha dedicato a Umberto Eco, scrittore e filosofo, nella sua città natale con l’inaugurazione del monumento luminoso, opera di Marco Lodola. Un doveroso omaggio a Umberto Eco per il suo lavoro, per la sua capacità inclusiva, per la forza con cui ha dato, alle diverse manifestazioni della creatività umana, diritto di cittadinanza nella cultura”. Di seguito il programma del 10 agosto ad Alessandria:

TESORI DI ALESSANDRIA E GIRO D’ITALIA

I tesori di Alessandria

Lectio illustrata

Vittorio Sgarbi

Il Giro d’Italia e altri successi

Concerto Extraliscio

Introduce

Elisabetta Sgarbi

Saluti istituzionali

Gianfranco Cuttica di Revigliasco, Sindaco del Comune di Alessandria

Cherima Fteita, Assessore Manifestazioni ed eventi del Comune di Alessandria