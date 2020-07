PIEMONTE – Sono in tutto 156 i richiedenti asilo giunti ieri, mercoledì 29 luglio, in Piemonte dalla provincia di Agrigento. Di questi due sono donne. Tutti, che avevano già effettuato il test sierologico con esito negativo al Covid 19 prima della partenza, sono stati trasferiti nelle diverse province del Piemonte secondo la ripartizione che è stata concordata dai prefetti delle diverse province lo scorso 25 luglio. A darne notizia una nota della Prefettura di Torino.

In particolare 10 richiedenti asilo sono stati destinati alla provincia di Alessandria, 12 alla provincia di Biella, 22 alla provincia di Novara, 10 alla provincia del Verbano-Cusio-Ossola e 10 in provincia di Vercelli. Alla Città metropolitana di Torino sono stati assegnati 92 richiedenti asilo, di cui 50 persone al Centro Fenoglio di Settimo Torinese, gestito dalla Croce Rossa Italiana, e 41 nel comune di Torino in una struttura per la quale la prefettura ha affidato il servizio di accoglienza a una cooperativa che già lo effettua per altri Cas. La donna single è stata accolta invece in un centro di accoglienza torinese dedicato alle donne e alle famiglie. Per tutti i richiedenti asilo, spiega la nota della Prefettura di Torino, saranno applicati i protocolli sanitari che in questa fase di emergenza prevedono l’esecuzione di tampone per accertamento Covid 19

sulla base delle convenzioni che le singole prefettura hanno stipulato con le rispettive Asl. Inoltre, saranno osservate, conclude la nota, tutte le misure precauzionali previste dalle norme in vigore. Sul tema l’assessore alla Sicurezza del Piemonte, Fabrizio Ricca, ha controbattuto sostenendo che la “Regione non può più ospitare arrivi dai centri sparsi per l’Italia“.